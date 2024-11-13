Украинские войска попытались устроить массовый налет БПЛА на территорию России

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Минобороны: за ночь ВС РФ сбили 29 украинских дронов над Россией

Ночью украинские боевики вновь попытались нанести удары по объектам на территории России. Их ликвидировали средства ПВО, сообщает Минобороны РФ.

Российские военные ликвидировали 29 дронов ВСУ. По семь беспилотников сбили над Курской и Белгородской областями.

По пять рядом с Тверью и Брянском. Три беспилотника ликвидировали в Пензенской, два в Воронежской областях.

Ранее в Подмосковье сбили более 32 беспилотников противника, двигавшихся в направлении столицы. Тогда же вводились ограничения на работу аэропортов.