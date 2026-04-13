Долго наворачивал круги: курьер «заминировал» подъезд в Уфе фекалиями

Курьер одной из служб доставки «заминировал» подъезд многоэтажки на улице Орджоникидзе в Уфе. Он навалил кучу фекалий в тамбуре между лифтовым холлом и балконом.

Вонючий инцидент произошел несколько дней назад и попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в курьерской форме и с коробом за спиной долго нарезает круги по тамбуру, затем заходит в дверь, ведущую на балкон, где и справляет нужду.

Неравнодушная жительница дома написала в техподдержку компании, там пообещали разобраться в ситуации. Спустя пару часов представители организации позвонили и извинились за своего курьера, заявив, что все будет убрано, как только они установят личность «минера». Лицо доставщика было закрыто балаклавой, но номер курьерской сумки хорошо виден на записи.

В итоге спустя пару дней служба доставки в СМС пояснила, что курьер отрицает свою вину, а еще у него положительная характеристика — ранее он работал без нарушений. Серьезные рестрикции к нему пообещали применить только в случае, если видеофиксация подтвердит факт дефекации.

Однако на это сообщение девушка ответить не может — такой формат связи не предусмотрен. Она готова предоставить компании как видео, так и фото его «трудовых плодов».

