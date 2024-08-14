Договор донора и странные сообщения: появились подробности сталкинга за школьником

Учительница математики и информатики, которая требовала сперму от своего бывшего ученика, чтобы родить ребенка, скидывала ему договор о донорстве половых клеток, сообщает SHOT .

Педагог долгое время сталкерила школьника. Преследование началось еще в шестом классе. Когда парень перешел в девятый, то женщина заявила, что хочет родить от него ребенка. А в этом году, пока он учится в 11 классе, она стала убеждать юношу стать донором спермы.

Как заявила учительница, ее привлекало, что парень молодой, высокий и играет в хоккей, поэтому будет хорошим донором.

Она заваливала молодого человека странными сообщениями. Например, могла написать, что «она великовозрастная, для донорства спермы ей нужен человек помоложе, а к нему она питает „платонические чувства“ и уверена, что малыш родится с прекрасными генами».

Кроме того, она отправила юноше график зачатия и договор на донорство спермы. В документе она похвалила родителей школьника за хорошее воспитание и отметила, что согласна стать матерью-одиночкой, а юноша пускай найдет себе хорошую девушку.