Сталкинг с фейковых аккаунтов: учительница хотела родить от ученика в Петербурге

Женщина преподавала у мальчика математику в 6 классе в школе во Всеволожском районе Ленинградской области. Потом семья переехала в Санкт-Петербург, и его перевели в другую школу. Но педагог продолжала преследовать подростка. Сейчас он учится в 11 классе.

Юноша рассказал, что 6 классе однажды поставил лайк на видео учительницы в соцсетях. Тогда женщина решила, что мальчик в нее влюблен, и с того времени она сталкерила ребенка в соцсетях.

Сначала женщина спрашивала, как дела, желала здоровья и отправляла нелепые открытки. Когда парень перешел в 9-й класс, то заявила, что хочет родить от него ребенка. Тогда он заблокировал учительницу. Но она стала писать ему с фейковых аккаунтов, приглашала на свидания, выдавая себя за школьницу. При этом стала присылать открытки и его родителям.

В начале года, как рассказала семья школьника, педагог стала убеждать юношу стать донором спермы, так как мечтала родить от него. А 10 августа бывшая математичка заявилась к ним домой и подкараулила парня около парадной. Тогда родители обратились в полицию.

С учительницей теперь разговаривают следователи. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье УК РФ «Развратные действия».