Догнал и не пропускал: водитель мешал скорой помощи ехать на вызов в Одинцово

Водитель на иномарке не пропускал скорую помощь на вызов в Одинцово

Водитель на Renault не пропускал машину скорой помощи, ехавшую на вызов к пациенту с болями в сердце в Одинцово, сообщает «Осторожно, Москва» .

Водитель скорой помощи рассказал, что когда вез бригаду врачей на вызов, то по пути автомобиль Renault не стал уступать ему дорогу. На видео показано, что автолюбитель даже не пытается свернуть в сторону и дать проехать карете скорой.

«Он просто не уступал нам дорогу. Нам пришлось его обогнать и поехать дальше. Но через пару минут он догнал нас, занял левый ряд. Я спросил у него, почему он нас не пропускает. На что он ответил, что мы якобы нарушаем правила», — поделился водитель медавтомобиля.

В результате машина скорой помощи успела на вызов. У пациента с болями в сердце медики выявили невралгию.

А видео с непропуском кареты скорой помощи отправили в ГИБДД.

Ранее машина скорой перевернулась на Кутузовском проспекте в Москве. Одну их пострадавших в больницу доставили вертолетом.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.