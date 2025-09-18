Догнал и не пропускал: водитель мешал скорой помощи ехать на вызов в Одинцово
Фото - © Медиасток.рф
Водитель на Renault не пропускал машину скорой помощи, ехавшую на вызов к пациенту с болями в сердце в Одинцово, сообщает «Осторожно, Москва».
Водитель скорой помощи рассказал, что когда вез бригаду врачей на вызов, то по пути автомобиль Renault не стал уступать ему дорогу. На видео показано, что автолюбитель даже не пытается свернуть в сторону и дать проехать карете скорой.
«Он просто не уступал нам дорогу. Нам пришлось его обогнать и поехать дальше. Но через пару минут он догнал нас, занял левый ряд. Я спросил у него, почему он нас не пропускает. На что он ответил, что мы якобы нарушаем правила», — поделился водитель медавтомобиля.
В результате машина скорой помощи успела на вызов. У пациента с болями в сердце медики выявили невралгию.
А видео с непропуском кареты скорой помощи отправили в ГИБДД.
Ранее машина скорой перевернулась на Кутузовском проспекте в Москве. Одну их пострадавших в больницу доставили вертолетом.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.