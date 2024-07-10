Дочерей и жену комментатора BBC убили из арбалета

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В Лондоне расстреляли семью комментатора BBC Джона Ханта. Двух дочерей и жену журналиста атаковали из арбалета — все они погибли, сообщает NEWS.ru со ссылкой на The Times.

Британские силовики заняты поиском подозреваемого — им стал 26-летний Кайл Клиффорд. Журналисты заявили, что стрелок атаковал дочерей и жену Ханта ночью 10 июля. Все произошло в доме около парка Буши.

После убийства семьи комментатора ряд лондонских школ усилил безопасность, учеников не выпускали на игровые площадки.

Прочие детали и обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Санкт-Петербурге женщина убила собственного мужа стеклянным бокалом. После смертельного удара петербурженка не поняла, что лишила супруга жизни, и отправилась спать.