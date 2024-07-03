Петербурженка убила мужа бокалом и пошла спать

Ночью 2 июля жительница Санкт-Петербурга позвонила в полицию и заявила, что ее муж вечером пришел домой весь в крови, а позже она нашла его на полу мертвым. Однако, по версии правоохранителей, петербурженка убила супруга стеклянным бокалом, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В полиции считают, что муж с женой вместе выпивали в квартире в Красногвардейском районе, и в ходе застолья между супругами произошел конфликт. В ходе перепалки жена в порыве гнева ударила мужчину бокалом по голове. После этого горожанка легла спать, а когда проснулась — обнаружила бездыханное тело любимого.

Полиция оперативно приехала на место и нашла тело 56-летнего мужчины с травмой головы. На месте изъяли осколки стекла.

Тело покойного супруга направили в морг, чтобы установить точную причину смерти. Подозреваемую задержали, она была пьяна.