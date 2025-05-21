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Дочь избила пожилую мать за желание уехать из Карелии

Пьяная ссора с рукоприкладством произошла между двумя женщинами в Кеми. 48-летняя дочь избила 73-летнюю мать из-за желания переехать из родного города в Санкт-Петербург, сообщает «Daily Карелия» .

Женщины выпивали вместе, в какой-то момент мать призналась, что хочет уехать из Карелии в Северную столицу России. Эта информация вывела дочь из себя.

Она схватила пустую бутылку и нанесла матери удар по голове. Увидев кровь и рассечение, она испугалась и самостоятельно вызвала полицию. Вместе с правоохранителями приехала фельдшер и оказала помощь пожилой женщине.

Согласно выводам экспертизы, матери причинен легкий вред здоровью. На допросе дочь во всем созналась. Следователи завели уголовное дело. Вспыльчивой дочери грозит до 2 лет тюрьмы.

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