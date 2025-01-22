Доброволец заявил, что спасенные после мазута птицы на Черном море редко выживают

Процент выживания птиц, даже тех, кого удалось спасти после мазута, остается очень низким. Даже в специализированных центрах он достигает 13–14%. Об этом РИАМО рассказал доброволец, Севастополь, группа «Чистый Берег» Юрий Володин.

«Состояние птиц, которых мы находили, было разным. К счастью, насколько нам известно, все те, которых мы привезли, выжили. Однако процент выживания птиц, даже тех, кого удалось спасти, все же остается очень низким. В редких случаях в специализированных центрах он достигает 13–14%», — сказал Володин.

Он добавил, что большинство птиц удается поймать, когда они уже совершенно обессилены. К сожалению, это часто означает, что птица находится на терминальной стадии, когда шансов на выживание у нее практически нет.

«Мы непосредственно не занимались очисткой птиц. Нам удалось поймать несколько птиц на побережье. Это очень большая проблема. Среди волонтеров сейчас есть группы, которые специализируются на разных видах деятельности. Например, есть группы ловцов, занимающиеся поимкой птиц. Это крайне непросто», — отметил волонтер.

Володин пояснил, что даже ослабленная птица боится человека, пытается убежать в море, где ее состояние только ухудшается из-за переохлаждения. Получается замкнутый круг: птица не дается в руки, но и выжить после этого не может.

«Поэтому мы не специализируемся на этой работе, но если удается найти птиц, мы стараемся их спасти. Нескольких мы действительно спасли. Однако, чаще всего мы обнаруживаем тела погибших птиц. Их необходимо доставлять в специально определенные места, где проводят вскрытия. Это делается по установленным ветеринарным критериям для определения причин смерти», — рассказал доброволец.

Он уточнил, причины обычно очевидны: серьезное отравление, язвенные поражения пищеварительной системы и переохлаждение.

«Те птицы, которых нам удалось поймать и доставить в пункт, были сильно загрязнены мазутом. Их перьевой покров был покрыт мазутными пятнами. Более того, птицы пытались очиститься самостоятельно, снимая мазут клювом. Естественно, это приводило к тому, что мазут попадал внутрь, вызывая дополнительное отравление», — заключил Володин.

Разлив мазута случился 15 декабря в результате крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившееся топливо прибило к берегам Кубани. В Анапе введен режим ЧС.