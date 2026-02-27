сегодня в 15:44

Доброволец «БАРС-Курск» погиб в ходе удара ВСУ по Курской области

ВСУ атаковали объект энергетики в Беловском районе Курской области. В результате погиб доброволец «БАРС-Курск», выполнявший свой служебный долг, сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале .

Губернатор назвал случившееся большой трагедией. Он принес соболезнования родным погибшего.

По словам Хинштейна, добровольцы БАРСа являются защитниками страны, но «к сожалению, не обходится без потерь».

Также в ходе атаки ВСУ были ранены двое энергетиков. Они героически работают в приграничье наравне с защитниками. Пострадавшим окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Предварительно, 34 населенных пункта района остались без электричества из-за атаки ВСУ. Работы по восстановлению и ликвидации последствий начнутся в ближайшее время.

Хинштейн отметил, что атака ВУС продолжается, и призвал население к бдительности.

Ранее Хинштейн рассказал, что в соцсетях распространилось много фейков о большом количестве пострадавших, погибших на фоне атаки на Курск. Он заявил, что все это не соответствует действительности.

