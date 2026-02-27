«Много фейков»: губернатор Курской области предупредил об обмане в соцсетях

В соцсетях распространилось много фейков на фоне атаки на Курск, рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В Сеймском округе Курска беспилотник атаковал территорию автосервиса, в результате чего один человек погиб и трое пострадали. По словам Хинштейна, на фоне произошедшего в Сети распространяется недостоверная информация о количестве пострадавших и погибших.

«Вижу, что в соцсетях распространяется много фейков от ЦИПсО о большом количестве пострадавших, погибших и прочее. Официально заявляю: все это не соответствует действительности», — заявил Хинштейн в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что достоверная информация публикуется на официальных ресурсах. Также он старается оперативно докладывать обстановку.

