До 9,5 лет колонии получили владельцы бани в Кузбассе, где погибли 5 подростков

Суд вынес обвинительный приговор троим фигурантам уголовного дела о гибели 5 подростков в сауне в Кемеровской области. Им назначили наказание в виде лишения свободы на сроки от 9 до 9,5 лет, сообщает « 112 ».

Трагический инцидент произошел 31 января в городе Прокопьевске. В помещении сауны без сопровождения взрослых отдыхала компания из шести подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Администратор заведения дважды закладывала дрова и уголь в печь, после чего внутри постройки вспыхнул пожар. Пятеро несовершеннолетних оказались заблокированы, не сумели выбраться наружу и скончались в результате отравления угарным газом.

В ходе расследования выяснилось, что комплекс функционировал с грубейшими нарушениями требований пожарной безопасности. Объект не был оснащен базовыми средствами пожаротушения, а пути эвакуации и аварийные выходы были недоступны.

По решению суда индивидуальный предприниматель Алексей Д. получил 9,5 лет колонии, его брат Павел Д. осужден на 9 лет и 4 месяца, а администратору Елене С. назначили 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание все трое осужденных будут в исправительной колонии общего режима.

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