сегодня в 14:03

До 400 бойцов ВСУ ликвидировано на западном направлении СВО за сутки

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи. За сутки ВСУ потеряли до 400 военнослужащих на западном направлении в зоне СВО, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Также противник лишился 8 автомобилей, 3 бронетранспортеров, 3 гаубиц Д-20, 1 гаубицы 2А65 «Мста-Б» и САУ «Гвоздика».

ВС РФ нанесли поражение украинским подразделениям в районе Степовой Новоселовки и Богуславки в Харьковской области. Атаку противника отразили у населенного пункта Невское в Луганской Народной Республике.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике. При этом украинские СМИ подтверждают потерю позиций лишь в западной части поселка.