Российские военнослужащие взяли под контроль Парасковиевку в ДНР

сегодня в 11:18

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Поступает информация о полном освобождении Парасковиевки на южно-донецком направлении», — написал военкор в своем Telegram-канале.

Он добавил, что украинские СМИ подтверждают потерю позиций лишь в западной части поселка.

Ранее Котенок сообщал, что в воздушном пространстве над Черным морем был замечен американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12.