Российские военнослужащие взяли под контроль Парасковиевку в ДНР
Военкор Котенок: бойцы ВС РФ освободили населенный пункт Парасковиевка в ДНР
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Парасковиевка в Донецкой Народной Республике, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.
«Поступает информация о полном освобождении Парасковиевки на южно-донецком направлении», — написал военкор в своем Telegram-канале.
Он добавил, что украинские СМИ подтверждают потерю позиций лишь в западной части поселка.
Ранее Котенок сообщал, что в воздушном пространстве над Черным морем был замечен американский беспилотник RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12.