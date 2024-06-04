Военкор Котенок: дрон США залетел в воздушное пространство над Черным морем
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Американский дрон RQ-4B Global Hawk с позывным FORTE12 замечен в воздушном пространстве над Черным морем, сообщает военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram-канале.
По его словам, дрон направляется в юго-восточную часть акватории.
Его задача — мониторинг южного побережья Крыма и берега в районе Новороссийска и Сочи.
Ранее стало известно, что Украина в первую очередь требует от Запада американские разведывательные дроны MQ-9 Reaper для своих летних операций.