Украина затребовала от США разведывательные дроны MQ-9 Reaper

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Киев требует от США дроны MQ-9 Reaper для летних операций

Украина в первую очередь требует от Запада американские разведывательные дроны MQ-9 Reaper для своих летних операций, пишет РИА Новости со ссылкой на издание Politico.

БПЛА необходимы для летних операций, которые наведут атаки на российские цели, указано в статье.

«Этот запрос стал более приоритетным для Киева, поскольку там ищут любые преимущества на поле боя», — сказано в сообщении.

Ранее Украина применяла в основном ударные беспилотники. Но сейчас Киев больше интересуют устройства для разведки, высказал мнение источник издания.

При этом отмечается, что США по-прежнему не решаются предоставить MQ-9 Reaper из-за опасений, что Россия может их сбить.