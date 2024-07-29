Диверсанты повредили оптоволоконные кабели в шести департаментах Франции

Во Франции диверсанты перерезали оптоволоконные кабели в шести региона страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Об инциденте, произошедшем в ночь на 29 июля, рассказали представители французских правоохранительных органов. По их словам, неизвестные вандалы перерезали оптоволоконные кабели дальней связи в шести департаментах.

Диверсии коснулись Од, Эро, Уаза, Дром, Буш-дю-Рон и Мез. Руководитель оператора Netalis Николя Гийом отметил, что проблемы со связью были зафиксированы в городах Монпелье и Марсель, а также на линиях между Лионом и Парижем и Парижем и Страсбургом. По его словам, диверсия была скоординирована.

Кроме того, с трудностями столкнулись провайдеры услуг сотовой связи Free и SFR. Последствия диверсии ощутили и операторы Orange и Bouygues. Сама столица Франции в результате инцидента не пострадала.

Ранее, в день открытия Олимпиады, в Париже произошли умышленные поджоги железнодорожных станций. Из-за этого на какое-то время поезда в столице Франции ходили с перебоями.