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Французская железная дорога «встала» из-за поджогов в день открытия Олимпиады

Железнодорожные поезда во Франции ходят с перебоями в день открытия Олимпиады из-за неожиданной причины. На опубликованных в Сети кадрах видно, как толпы ждут транспорт, сообщает РИА Новости .

На записи видна огромная очередь из пассажиров, собравшихся на одной из железнодорожных станций. Аналогичная ситуация происходит по всей стране.

Оператор французской железной дороги выяснил, в чем причина перебоев. По его информации, движение поездов нарушено из-за умышленных поджогов.

Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац предупреждал, что во время Олимпиады во Франции может произойти серия терактов. Их, по мнению политика, могут совершить «иранские подручные».