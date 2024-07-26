Французская железная дорога «встала» из-за поджогов в день открытия Олимпиады
Фото - © Сергей Мамонтов/РИА Новости
Железнодорожные поезда во Франции ходят с перебоями в день открытия Олимпиады из-за неожиданной причины. На опубликованных в Сети кадрах видно, как толпы ждут транспорт, сообщает РИА Новости.
На записи видна огромная очередь из пассажиров, собравшихся на одной из железнодорожных станций. Аналогичная ситуация происходит по всей стране.
Оператор французской железной дороги выяснил, в чем причина перебоев. По его информации, движение поездов нарушено из-за умышленных поджогов.
Ранее глава МИД Израиля Исраэль Кац предупреждал, что во время Олимпиады во Франции может произойти серия терактов. Их, по мнению политика, могут совершить «иранские подручные».