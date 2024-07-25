В Израиле предупредили о возможной серии терактов на Олимпиаде в Париже

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Израиль предупредил о попытках «иранских подручных» устроить теракт на Олимпиаде

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил своего французского коллегу Стефана Сежурне о возможной серии терактов, которую могут совершить «иранские подручные» против израильских спортсменов и туристов во время проведения Олимпийских игр в Париже, сообщает «Интерфакс» .

«Эти обеспокоенности подчеркивают важность наших общих обязательств обеспечить безопасность всех, кто присутствует на Играх», — отметил израильский министр в письме, опубликованном изданием Ynetnews.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. По словам главы МИД Франции, Париж гарантирует безопасность израильской делегации на время проведения Олимпиады.

Ранее Палестина обратилась к мировому сообществу с просьбой пересмотреть отношения с Израилем, так как Международный суд ООН признал незаконным присутствие Тель-Авива на палестинских территориях.