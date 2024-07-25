В Израиле предупредили о возможной серии терактов на Олимпиаде в Париже
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац предупредил своего французского коллегу Стефана Сежурне о возможной серии терактов, которую могут совершить «иранские подручные» против израильских спортсменов и туристов во время проведения Олимпийских игр в Париже, сообщает «Интерфакс».
«Эти обеспокоенности подчеркивают важность наших общих обязательств обеспечить безопасность всех, кто присутствует на Играх», — отметил израильский министр в письме, опубликованном изданием Ynetnews.
XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. По словам главы МИД Франции, Париж гарантирует безопасность израильской делегации на время проведения Олимпиады.
Ранее Палестина обратилась к мировому сообществу с просьбой пересмотреть отношения с Израилем, так как Международный суд ООН признал незаконным присутствие Тель-Авива на палестинских территориях.