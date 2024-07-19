Палестина просит мир пересмотреть отношения с Израилем

Рияд аль-Малика: все страны и ООН должны пересмотреть отношения с Израилем

Спецпосланник президента Палестины по международным отношениям Рияд аль-Малики заявил, что все страны и ООН должны учесть консультативное заключение международного суда ООН по вопросу оккупации палестинских территорий и пересмотреть свои отношения с Израилем, пишет ТАСС .

Риад аль-Малики пояснил, что Международный суд ООН признал незаконным присутствие Израиля на палестинских территориях. Именно поэтому страны должны пересмотреть свои отношения с Израилем, чтобы гарантировать отказ продолжать его агрессию в отношении палестинского народа.

«Ни помощи, ни содействия, ни соучастия, ни денег, ни оружия, ни торговли — ничего. Никаких действий в поддержку незаконной оккупации Израилем (палестинских территорий – ред.). Все государства — члены ООН по закону обязаны прекратить присутствие Израиля на территории Палестины», — подчеркнул Риад аль-Малики.

Ранее Международный суд ООН призвал Израиль остановить геноцид в отношении жителей Сектора Газа. Суд решил, что Израиль должен соответствовать своим обязательствам по Конвенции о геноциде и в отношении палестинцев в Газе.