Директор строительной фирмы в Петербурге застрелил своего должника

Московский районный суд Санкт-Петербурга признал 40-летнего генерального директора строительной компании виновным в убийстве и незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает Бриф24 со ссылкой на пресс-службу ГСУ СКР по Петербургу.

Мужчину приговорили к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Согласно установленным судом данным, он незаконно приобрел самозарядный пистолет и патроны к нему.

18 марта директор несколько раз выстрелил в своего знакомого, который задолжал ему пять миллионов рублей. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Между тем следователи рассматривают новую версию жестокого убийства, которое произошло в Долгопрудном. Алексей Воробьев мог расстрелять супругов Вершковых из-за того, что был влюблен в Ирину.