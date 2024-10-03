Директор школы в Индии принес ребенка в жертву путем удушения

Директор одной из индийских школ насмерть задушил 11-летнего ребенка. Он принес такую ритуальную жертву, чтобы «черная магия» прославила учебное заведение, сообщает «Лента.ру» .

Отцу, который искал мальчика, заявили, что его ребенок приболел, и был отправлен в госпиталь. Однако затем мертвого второклассника обнаружили в автомобиле директора школы. На шее были следы удушения.

Помимо директора, в преступлении участвовали еще три преподавателя. На одном убийстве они не остановились.

Ритуальное жертвоприношение директор и учителя хотели провести и с участием другого ребенка. Однако ему посчастливилось сбежать.

О злодеяниях индийского директора школы узнали, он с другими учителями отправится под суд. Учебное заведение временно закрыто.

Ранее в Подмосковье двоих подростков отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа из-за смерти товарища. В 2023 году они заперли его в сарае, а тот сгорел заживо.