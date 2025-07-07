сегодня в 23:20

ПВО уничтожила пять украинских беспилотников над Крымом

Силы ПВО уничтожили 5 беспилотников над территорией Крыма, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ

Отмечается, что дроны были уничтожены в период с 21.40 до 22.15 мск.

«…уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее в Северском районе на территории Ильского НПЗ упали обломки украинского беспилотника. Об инциденте стало известно после сообщения диспетчера предприятия, которое поступило ночью 7 июля.