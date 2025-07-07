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Обломки беспилотника ВСУ рухнули на территории Ильского НПЗ на Кубани

В Северском районе на территории Ильского НПЗ упали обломки украинского беспилотника. Об инциденте стало известно после сообщения диспетчера предприятия, которое поступило ночью 7 июля, рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.

Обломки БПЛА рухнули на территории цеха Ильского НПЗ. Никто не пострадал.

Значительных повреждений предприятие не получило. Не было пожара и задымления. На месте трудятся сотрудники служб региона.

Ранее средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА на подлете к Москве. Противник использовал дроны типа «Лютый».