Baza: в Подмосковье детей отправили спецшколу из-за сгоревшего в сарае одноклассника

В Подмосковье двоих подростков отправили в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа из-за смерти товарища. В 2023 году двое пятиклассников заперли своего друга в сарае, в котором он сгорел заживо, сообщает Baza .

В мае прошлого года 11-летний Миша (имя изменено) гулял с двумя друзьями в поселке Дубовая Роща. Затем в ходе конфликта подростки заперли пятиклассника в сарае, который находился неподалеку. Школьник решил поджечь дверь и выбить ее, однако сарай загорелся и мальчик сгорел в нем заживо. Друзья пытались помочь взрослых на помощь Мише, но безуспешно.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). Но прошедшим летом расследование прекратили из-за юного возраста детей, так как на момент трагедии им исполнилось лишь 13 лет.

По версии следствия, главной причиной трагедии стал несчастный случай. Данную версию подтверждали и сами ребята, гулявшие с Мишей. Также, согласно ряду экспертиз, очаг возгорания возник внутри сарая.

Однако депутат Госдумы Артем Метелев обратился в Генпрокуратуру с просьбой привлечь школьников к ответственности. Правоохранительные органы обратились в суд с требованием отправить подростков в учебное заведение закрытого типа. Суд удовлетворил иск и отправил двух школьников на 3 года в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.