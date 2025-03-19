сегодня в 13:29

Директор, отчитавшая детей за опоздание к гимну, уволилась из школы Раменского

Директор школы № 35 в Раменском Галина Лайко уволилась после скандала с видеозаписью. Руководитель образовательного учреждения криками и упреками сгоняла детей петь гимн страны, а также отчитывала их за опоздание на линейку, сообщает Baza .

Лайко написала, что приняла решение об увольнении. Она поблагодарила коллег за совместную работу и отметила, что им удалось построить «школу успеха».

«Сила в правде. Каждый выводы сделает сам», — написала Лайко в рабочем чате.

Причину, по которой директор приняла решение об увольнении, она не называет. По предварительным данным, руководитель школы покидает должность после снятых кадров, в которых отчитывает детей.

Видео было отправлено в школьные чаты родителей. Поведение и педагогические методы директора вызвали много вопросов. Родители попросили профильные органы дать оценку подходу директора к патриотическому воспитанию и ее работе.

Проверкой пообещало заняться Минобразования Подмосковья. В ведомстве заявили, что направят в образовательное учреждение специальную комиссию.