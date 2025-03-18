Подмосковное Минобразования проверит работу директора школы в Раменском

Министерство образования Московской области даст оценку действиям директора школы № 35 в Раменском, которая сняла на видео детей, опоздавших на утреннюю линейку и исполнение гимна России. В образовательное учреждение направят специальную комиссию, сообщили РИАМО в пресс-службе Минобразования региона.

«Министерство образования Подмосковья проводит проверку ситуации, завтра сотрудники министерства проведут выездной мониторинг в школе», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Широкую огласку получило видео, снятое директором школы № 35 в подмосковном Раменском. Руководитель образовательного учреждения язвительно комментировала поведение учеников, опоздавших на утреннюю линейку и исполнение гимна России.

Кадры этого видео были отправлены в школьные чаты родителей. Поведение и педагогические методы директора вызвали много вопросов. Родители попросили профильные органы дать оценку подходу директора к патриотическому воспитанию и ее работе.