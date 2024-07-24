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Директор ФСБ России: исполнитель подрыва авто в столице сейчас в Турции

Директор ФСБ РФ Александр Бортников отметил, что исполнитель сегодняшнего подрыва авто в Москве успел сбежать в Турцию, сейчас мужчина там же, сообщает SHOT.

По словам Бортникова, российские спецслужбы поддерживают связь с коллегами из Турции для задержания и экстрадиции мужчины.

Инцидент произошел 24 июля утром на улице Синявинской. В ходе происшествия пострадали владелец авто и пассажир.

По одной из версий, причиной взрыва могла быть попытка заказного убийства.

Следователи возбудили уголовное дело.