Девушку из Орла отправили в СИЗО за госизмену, совершенную до 18 лет

Девушку из Орла отправили в СИЗО в рамках расследования уголовного дела о госизмене. Она могла совершить преступление до того, как ей исполнилось 18 лет, рассказал РИА Новости источник.

В СИЗО девушку отправил суд. В момент, когда девушка совершала преступление, ей еще не исполнилось 18 лет. Следовательно, она не достигла совершеннолетия.

Материалы дела секретные. Подробности расследования держат в тайне.

Ранее апелляционный военный суд в подмосковной Власихе оставил в силе приговор физику-ядерщику Руслану Ш., осужденному за госизмену и содействие террористической деятельности. Его отправили в колонию на 18 лет.

