Апелляционный военный суд утвердил приговор физику-ядерщику по делу о госизмене

Апелляционный военный суд в подмосковной Власихе оставил в силе приговор Руслану Шадиеву, которого СМИ идентифицируют как физика-ядерщика из Российского федерального ядерного центра, сообщает РИА Новости .

Как следует из данных суда, апелляционная жалоба была рассмотрена 2 сентября, а судебный акт «оставлен без изменения».

Согласно ранее опубликованной информации, Шадиев был осужден по статье 275 УК РФ («Госизмена») и ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). По данным издания «Коммерсантъ», ему был назначен срок наказания в виде 18 лет лишения свободы.

Как сообщалось, Шадиев работал инженером-исследователем первой категории в РФЯЦ-ВНИИЭФ (Саров). По версии следствия, в 2023 году он перечислил 1,2 тысячи рублей с криптокошелька организациям, признанным в России террористическими, а также проекту — иноагенту. За данные преступления обвиняемому грозило наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.