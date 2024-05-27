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Девушка упала с 50-метровой скалы и выжила в Крыму

Девушку нашли и оказали ей первую помощь на юго-востоке Крыма, в горно-лесной местности под Феодосией. Ей чудом удалось не разбиться после падения с 50-метровой высоты, сообщает РИА Новости .

В крымское управление МЧС РФ поступило сообщение от очевидцев, что на горе Васюковка в районе Агатового пляжа девушка упала с 50-метровой скалы. Требовалась немедленная помощь спасателей.

Специалисты организовали горную поисково-спасательную операцию. Девушку удалось оперативно обнаружить.

Спасатели транспортировали пострадавшую к автомобилю скорой помощи при помощи альпинистского снаряжения с соблюдением всех мер безопасности. Девушку госпитализировали.