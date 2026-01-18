Девушка сломала позвоночник и ребро, прокатившись с горки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 25-летняя девушка получила серьезные травмы позвоночника, а также сломала ребро, прокатившись на тюбинге с горки. Теперь ей требуется длительный постельный режим и ношение специального корсета, сообщает SHOT .

Момент происшествия попал на видео. На кадрах видно, как девушка, катаясь на ватрушке, на большой скорости врезалась в трамплин. В результате столкновения девушка вылетела из тюбинга и сильно ударилась о землю.

Подруга пострадавшей тут же отреагировала на ситуацию и вызвала скорую помощь, которая доставила пациентку в больницу. Рентгеновское обследование выявило переломы двух позвонков и ребра.

Врачи рекомендовали девушке ограничить ходьбу до 10 минут в день, предписали строгий постельный режим и обязательное ношение корсета. Кроме того, девушке запрещено поднимать тяжести более 3 кг.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на горке произошло еще одно происшествие: мальчик, скатившись по склону, случайно сбил женщину с ног, после чего тут же был жестоко избит ее мужем. В итоге 13-летний юноша попал на больничную койку со сломанным носом, ребрами и закрытой черепно-мозговой травмой. В отношении агрессивного мужчины возбудили уголовное дело.

