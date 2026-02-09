Девушка получила перелом ноги: очевидец о ДТП на Ленинском проспекте в Москве
Девушка сломала ногу в ДТП с автобусом на Ленинском проспекте в Москве
Как рассказал очевидец ДТП на Ленинском проспекте в Москве, одна девушка получила перелом ноги, сообщает «МК: срочные новости».
«Это было видно невооруженным взглядом», — добавил пассажир автобуса.
По его словам, две или три бабушки получили травмы головы, а еще один мужчина жаловался после ДТП на перелом носа. Кроме того, у одной девушки все лицо посечено осколками
Он уточнил, что другие пассажиры находились в стрессе из-за аварии. Сам очевидец получил ушиб голеностопа.
Ранее ДТП с участием автобуса и грузовой машины произошло на Ленинском проспекте в столице, пострадали восемь человек. Момент столкновения автобуса и грузовика попал на видео.
