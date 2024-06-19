Девочку из Кузбасса мог убить воевавший рецидивист, обмененный на боевиков ВСУ

Жители города Топки Кемеровской области заявили, что в убийстве 12-летней девочки, труп которой нашли в колодце, подозревается неоднократно судимый Андрей Б., участвовавший в СВО, сообщает Газета.ru .

По словам местных жителей, Андрей живет в деревне Малый Корчуган и до недавнего времени был на фронте. По данным журналистов, он был судим за кражи, умышленное причинение тяжкого вреда здоровья и убийство.

«Рядом с Топками, в 5 км, есть деревня, он (подозреваемый — ред.) оттуда. Сидел за убийство по 105-й статье. Пункты я не знаю, и лучше не знать», — заявил местный житель по имени Михаил.

В 2019 году Андрей Б. получил 13,5 года колонии за расправу над пенсионеркой — он раздел ее и ударил ведром по голове, после чего попытался закопать тело.

Убийца 12-летней девочки признавался, что перед смертью раздел жертву и попытался ее изнасиловать, после чего задушил ребенка штанами. Подозреваемого поймали в нескольких десятках метров от колодца, куда он скинул труп школьницы. В момент поимки злоумышленник находился в кроссовках, которые он снял с убитой девочки. Признавшегося в убийстве «чуть самого не убили на месте», говорили кузбассовцы.

Издание добавляет, что 3 апреля 2023 года Андрей Б. был пленен украинскими военными на СВО. В Сети также появлялось видео допроса Андрея, где он рассказывал свою историю. Позже тот попал в списки на обмен и вернулся в Кузбасс.