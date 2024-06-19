«Раздел, задушил штанами»: вскрылись жуткие детали убийства девочки в Кузбассе

Подозреваемый в убийстве девочки в Кузбассе стоял неподалеку от трупа в ее обуви

В городе Топки Кемеровской области была убита 12-летняя девочка, тело которой нашли в колодце. По подозрению в расправе, предварительно, задержали ранее судимого за убийство 49-летнего мужчину. Фигурант во всем сознался и рассказал подробности преступления, сообщает kp.ru .

Мужчину поймали в паре десятков метров от места убийства ребенка. Местные жители говорят, что при поимке предполагаемого душегуба «чуть самого не убили на месте». По словам свидетелей, в этот момент мужчина, позже сознавшийся в убийстве 12-летней кемеровчанки, стоял в ее кроссовках.

«Я раздел ее, попытался изнасиловать, а потом задушил штанами и скинул в колодец», — заявил полицейским задержанный по подозрению в убийстве школьницы.

На теле убитого ребенка нашли ножевые ранения. Источник журналистов в рядах правоохранителей добавил, что пока не подтвержден факт изнасилования несовершеннолетней, которое «попытался» осуществить фигурант.