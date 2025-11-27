Девочке зажевало конечность на эскалаторе в торговом центре в приморском Фокине
Фото - © Telegram-канал 112
Девочке зажевало руку на эскалаторе в торговом центре в Фокине в Приморском крае. На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи, сообщает «112».
Пострадавшую собираются перевезти в Находку. Там ей окажут помощь врачи.
Данных от официальных источников пока нет. На опубликованном видео эскалатор внизу разбит. Часть конструкции выломана.
Ранее 11-летний ребенок провалился со второго этажа на первый в торговом центре в подмосковном Серпухове. Мальчик сильно травмировался.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.