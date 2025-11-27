сегодня в 15:06

Девочке зажевало конечность на эскалаторе в торговом центре в приморском Фокине

Девочке зажевало руку на эскалаторе в торговом центре в Фокине в Приморском крае. На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи, сообщает « 112 ».

Пострадавшую собираются перевезти в Находку. Там ей окажут помощь врачи.

Данных от официальных источников пока нет. На опубликованном видео эскалатор внизу разбит. Часть конструкции выломана.

Ранее 11-летний ребенок провалился со второго этажа на первый в торговом центре в подмосковном Серпухове. Мальчик сильно травмировался.

