Девочке зажевало конечность на эскалаторе в торговом центре в приморском Фокине

Девочке зажевало руку на эскалаторе в торговом центре в Фокине в Приморском крае. На месте происшествия находятся сотрудники скорой помощи, сообщает «112».

Пострадавшую собираются перевезти в Находку. Там ей окажут помощь врачи.

Данных от официальных источников пока нет. На опубликованном видео эскалатор внизу разбит. Часть конструкции выломана.

Ранее 11-летний ребенок провалился со второго этажа на первый в торговом центре в подмосковном Серпухове. Мальчик сильно травмировался.

