Девочка скончалась в ванной от отравления угарным газом в Дагестане

Происшествие случилось 7 марта в частном доме в селе Маджалис Кайтагского района. По данным прокуратуры, девочка захлебнулась водой в ванной и скончалась. Ведомство проводит проверку по факту случившегося.

В Минэнерго региона уточнили, что в доме был самовольно установлен проточный водонагреватель, который не проходил проверку и не был допущен к эксплуатации.

Предварительная причина трагедии — отсутствие тяги в дымоходе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.