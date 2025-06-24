Девочка из Петербурга прожгла руку дезодорантом ради повторения тренда из TikTok

12-летняя петербурженка хотела повторить тренд из TikTok и прожгла руку дезодорантом. Она сделала это специально, сообщает Baza .

Тренд из TikTok опасный. В рамках него дети брызгают на руки дезодорант до тех пор, пока не появится ожог. На фоне накладывают музыку из сцены фильма «Бойцовский клуб», где Тайлер Дерден прижигает свою руку с помощью щелочи.

Юная петербурженка сделала себе ожоги в четырех местах. Она поступила в медучреждение с термическим ожогом.

Ранее сообщалось, что в Московской области школьники кидаются под машины, играя в «Беги или умри». Опасная игра снова становится популярной у подростков и детей.