сегодня в 23:06

Детская поликлиника повреждена в Донецке при обстреле ВСУ

Детская поликлиника в Донецке получила повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости .

«Следователем Следственного комитета России производится фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины… Повреждена городская детская больница и жилые дома», — рассказал сотрудник СК РФ.

По его словам, ВСУ вели обстрел по кварталу, где нет вооружения и военной техники.

Ранее в результате атаки украинского БПЛА в Горняке Кураховского округа в Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла семья с ребенком.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.