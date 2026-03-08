Детская поликлиника повреждена в Донецке при обстреле ВСУ
Детская поликлиника в Донецке получила повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины, сообщает РИА Новости.
«Следователем Следственного комитета России производится фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка со стороны вооруженных формирований Украины… Повреждена городская детская больница и жилые дома», — рассказал сотрудник СК РФ.
По его словам, ВСУ вели обстрел по кварталу, где нет вооружения и военной техники.
Ранее в результате атаки украинского БПЛА в Горняке Кураховского округа в Донецкой Народной Республики (ДНР) погибла семья с ребенком.
