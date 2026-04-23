Море побелело на километры: сахалинская селедка зашла на нерест

На Сахалине сельдь массово зашла на нерест. Охотское море побелело на километры, а местные жители продолжают ловить рыбу руками, сообщает Amur Mash .

На опубликованных кадрах видно, как к морскому берегу прибило большое количество пены, которую наболтала рыба.

Ранее стало известно, что селедочный апокалипсис накрыл Сахалинскую область. Побережье Охотского моря превратилось в рыбный склад. Местные жители традиционно собирают дары моря голыми руками.

Кроме того, пляж на Сахалине завалило десятками крабов из-за прошедшего в регионе шторма. Люди собирали ракообразных пакетами.

