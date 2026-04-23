Дикий слон оторвал россиянке руку на Шри-Ланке

сегодня в 15:27

Отдых на Шри-Ланке закончился для россиянки переломом и ампутацией правой руки. Ее искалечил дикий слон, сообщат 78.ru .

В один из дней отдыха петербурженка решила воспользоваться тук-туком (местное такси — ред.), но тот заглох по дороге. Девушка остановилась прямо возле леса, откуда неожиданно вышел дикий слон.

Животное напало на россиянку и нанесло ей серьезные травмы. Туристка получила компрессионный перелом, многочисленные гематомы. Ей пришлось ампутировать правую руку.

Пострадавшая смогла улететь в Санкт-Петербург только после восстановления. К счастью, у нее была страховка, которая покрыла большую часть лечения.

