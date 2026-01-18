Дети сбросили глыбу льда с моста на машину в Москве

В Москве дети решили похулиганить и сбросили глыбу льда с моста, когда под ним проезжала машина. Кусок угодил в авто. Кадры с места происшествия публикует «МК: срочные новости» .

Инцидент произошел возле ТЦ «Саларис» на Киевском шоссе. Видеорегистратор пострадавшего автомобиля запечатлел детей, стоящих на мосту. В то же время под сооружением машины встали на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора.

Автомобиль, видеорегистратор которого вел съемку, тоже встал в ожидании, когда можно будет продолжить путь. Люди в машине вели обычный разговор, когда внезапно им на лобовое стекло приземлилась куча снега и льда. Она упала с сильным грохотом.

Оказалось, подростки скинули глыбу с моста прямо на машину. Реакция водителя не заставила себя ждать — он громко вскрикнул матом.

Ранее в столице маленький ребенок едва не погиб, когда на него упала ледяная глыба. Прокуратура взяла на контроль ход расследования дела.

