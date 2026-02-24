Дети экс-солистки группы «Воровайки» разбились на санках под Оренбургом
Фото - © соцсети
Дети бывшей участницы группы «Воровайки» Яны Павловой погибли, катаясь на санках в Оренбургской области. Они упали с крутого оврага, сообщает «112».
Ужасная трагедия произошла 22 февраля в селе Подгородняя Покровка. 22-летняя дочь и 10-летний сын исполнительницы катались на санках на окраине населенного пункта.
Во время спуска брат и сестра упали с крутого оврага. Травмы оказались смертельными.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента. Тем временем местные жители открыли сбор средств, чтобы помочь Павловой с похоронами.
Яна Павлова стала солисткой женской группы «Воровайки» в 1999 году. В 2021 году она рассталась с коллективом и начала сольную карьеру.
Ранее в Балашихе легковушка сбила ребенка, которого родители перевозили в санках через нерегулируемый пешеходный переход. Девочку госпитализировали.
