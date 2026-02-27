Детеныши осиротели: медведицу убили прямо в берлоге в Приморском крае
В Приморском крае зоозащитники спасают осиротевших медвежат, чья мать была убита прямо в берлоге. Малыши остались беспомощными и беззащитными, сообщает sibnovosti.ru.
Когда детенышей обнаружили в лесу, они были сильно переохлаждены и голодны. Шансов выжить без матери у них не было. Зоозащитники решили спасти малышей.
Медвежат передали в реабилитационный центр «Тигр». Специалисты постепенно согревают детенышей, кормят их молоком из бутылочек. За состоянием малышей постоянно наблюдают.
Специалисты пытаются сделать так, чтобы медвежата окрепли и набрали вес. Восстанавливаться им придется долго.
