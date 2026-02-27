Детеныши осиротели: медведицу убили прямо в берлоге в Приморском крае

сегодня в 12:36

В Приморье убили медведицу в берлоге, а ее детеныши осиротели

В Приморском крае зоозащитники спасают осиротевших медвежат, чья мать была убита прямо в берлоге. Малыши остались беспомощными и беззащитными, сообщает sibnovosti.ru .

Когда детенышей обнаружили в лесу, они были сильно переохлаждены и голодны. Шансов выжить без матери у них не было. Зоозащитники решили спасти малышей.

Медвежат передали в реабилитационный центр «Тигр». Специалисты постепенно согревают детенышей, кормят их молоком из бутылочек. За состоянием малышей постоянно наблюдают.

Специалисты пытаются сделать так, чтобы медвежата окрепли и набрали вес. Восстанавливаться им придется долго.

Ранее в Башкирии смартфон спас сноубордиста при нападении медведя. Устройство помешало зубам глубоко вонзиться.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.