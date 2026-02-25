В Башкирии смартфон спас сноубордиста при нападении медведя

сегодня в 17:15

Телефон в кармане штанов спас туриста от разъяренного медведя в Башкирии

В Южно-Уральском заповеднике медведь напал на сноубордиста, однако смартфон в кармане спас мужчине жизнь, сообщает «Царьград» .

Все произошло 22 февраля на горе Малый Ямантау в Башкирии. Сноубордист катался вне официальных трасс, где обычно мало людей, когда на него напал медведь.

По данным очевидцев, хищник атаковал спортсмена во время спуска. Зверь повредил мужчине руку когтями.

Путешественник Олег Чегодаев сообщил, что медведь также вцепился в ногу пострадавшего, однако в кармане штанов находился смартфон. Устройство помешало зубам глубоко вонзиться и, вероятно, предотвратило более тяжелые травмы.

После происшествия администрация заповедника закрыла экологический маршрут на Малый Ямантау. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

