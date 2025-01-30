Десятки трупов нашли на месте авиакатастрофы с российскими фигуристами в США

Более 30 погибших нашли на месте авиакатастрофы с российскими фигуристами в США

На месте столкновения самолета с фигуристами и военного вертолета в Вашингтоне извлекли тела более 30 человек. Трупы находились в реке Потомак, поисковые работы продолжаются, сообщает телекомпания NBC со ссылкой на два источника.

29 января гражданский самолет, на борту которого летели 60 человек и четыре члена экипажа, столкнулся с армейским вертолетом Black Hawk рядом с аэропортом имени Рейгана в Вашингтоне. По словам мэра Вашингтона Мюриэль Боузер, в военном вертолете летели три человека. После столкновения борты упали в реку Потомак.

На гражданском лайнере летели американские и российские фигуристы, тренеры и члены их семей. По данным СМИ, в разбившемся самолете были Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

В Кремле подтверждали, что в разбившемся в Вашингтоне самолете летели россияне.