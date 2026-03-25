Десятки тайных трупов детей нашли на церковной территории в Кении

Из братской могилы в западнокенийском городе Керичо извлекли порядка 32 тел, тайно захороненных на церковной территории. Большинство останков принадлежит детям, сообщает «Фонтанка.ру» .

Изначально полиция получила судебный ордер на эксгумацию 14 тел. Но в ходе работ обнаружилось, что останков куда больше. Всего были найдены трупы 7 взрослых и 25 детей, включая младенцев. Также на месте нашли отдельные части тел.

Останки были сложены в мешки. Операция по извлечению была затруднена, так как в регионе шли сильные дожди.

В среду специалисты приступят к вскрытию. Эксперты хотят установить личности погибших и причины смерти. Предварительно, часть тел могла поступить из больниц и моргов.

Тела были обнаружены на территории, принадлежащей Национальному совету церквей Кении. Он отрицает причастность к этим смертям и созданию захоронения. По данным организации, могила была создана без ее ведома и согласия.

Пока что полиция задержала двух подозреваемых — сотрудника системы здравоохранения и смотрителя кладбища.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.