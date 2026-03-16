Родителям погибшего участника СВО отправили чужую кость вместо останков сына

Семья в Свердловской области уже на протяжении нескольких месяцев не может похоронить погибшего в зоне СВО 27-летнего сына — Артура Миндибаева. Родственникам прислали чужую кость вместо останков, сообщает E1.ru .

В конце января родителям отдали останки якобы их сына, однако выяснилось, что они Артуру не принадлежат. Родственники сделали независимую ДНК-экспертизу. Согласно ее результатам, кость не принадлежит погибшему бойцу.

После проведения генетического исследования семья обратилась к сотрудникам Следственного комитета и министерства обороны. Родственники просят найти труп их сына.

Отец рассказал, что Артур, согласно официальным документам, погиб в стрелковом бою. Труп найти не удалось, но останки, тем не менее, были отправлены.

Семье прислали два фрагмента. Один был без костей, а второй — тазовая кость без опознавательных знаков.

