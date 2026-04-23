Десятки школьников слегли с опасным вирусом в гимназии Екатеринбурга

Эпидемиологическое расследование проводится после обнаружения острой кишечной инфекции у учеников гимназии № 116 в Екатеринбурге. Специалисты выявили возбудителя, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

У 22 заболевших выявлен возбудитель инфекции — Salmonella spp.

Во время проверки пищеблока «Аппетит» сотрудники ведомства обнаружили нарушения санитарных норм при обработке продуктов, уходе за оборудованием и приготовлении еды. В результате суд приостановил его работу на 30 суток.

Согласно данным прокуратуры, с 18 апреля за медпомощью с симптомами отравления обратились не менее 20 учеников первого класса и второго класса гимназии № 116. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).

В Роспотребнадзоре добавили, что классы, в которых выявлены случаи заболевания, переведены на дистанционное обучение.

