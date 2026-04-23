Десятки школьников слегли с опасным вирусом в гимназии Екатеринбурга
Эпидемиологическое расследование проводится после обнаружения острой кишечной инфекции у учеников гимназии № 116 в Екатеринбурге. Специалисты выявили возбудителя, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
У 22 заболевших выявлен возбудитель инфекции — Salmonella spp.
Во время проверки пищеблока «Аппетит» сотрудники ведомства обнаружили нарушения санитарных норм при обработке продуктов, уходе за оборудованием и приготовлении еды. В результате суд приостановил его работу на 30 суток.
Согласно данным прокуратуры, с 18 апреля за медпомощью с симптомами отравления обратились не менее 20 учеников первого класса и второго класса гимназии № 116. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил).
В Роспотребнадзоре добавили, что классы, в которых выявлены случаи заболевания, переведены на дистанционное обучение.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.