В Люберцах хирурги спасли мужчину от ампутации ног

Врачи Люберецкой больницы провели семичасовую операцию и спасли пациента с тяжелым поражением аорты и артерий нижних конечностей от ампутации и некроза кишечника. В вмешательстве участвовали восемь специалистов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина обратился в отделение сосудистой хирургии с жалобами на сильные боли в ногах. Он мог пройти не более 50 метров, а его состояние постепенно ухудшалось.

Компьютерная томография выявила многоуровневое поражение аорты и артерий нижних конечностей. Кроме того, один из сосудов кишечника был сужен на 90%. Без срочной медицинской помощи пациенту грозили ампутация ног и некроз кишечника.

«В операции участвовали хирургическая и анестезиологическая бригады в составе восьми специалистов. Общими силами в течение 7 часов мы проводили шунтирование аорты и подвздошных артерий. Нам удалось не только шунтировать аорту, чтобы запустить кровоток и спасти конечности, но и восстановить кровоснабжение кишечника. Тем самым мы предотвратили возможный некроз, который мог развиться в брюшной полости», — рассказал заведующий отделением сосудистой хирургии Люберецкой областной клинической больницы Родион Шилов.

Через несколько дней после операции пациент начал реабилитацию. Боли прошли, кровообращение восстановилось, мужчина снова может ходить. Его выписали домой в удовлетворительном состоянии под наблюдение хирурга по месту жительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.